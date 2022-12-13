Биологи выяснили двойное происхождение стойких к антибиотикам супербактерий

Часть супербактерий, стойких к действию цефаорспроринов и других антибиотиков группы бета-лактамов, была образована в природных экосистемах Европы. Другие микробы с аналогичными свойствами возникли на американских фермах, сообщили в британском университете Восточной Англии, передает ТАСС.

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Биологи изучили большой набор геномов бактерий, стойких к воздействию бета-лактамов. В ходе исследования выяснилось, что их разнообразие появилось в результате распространения крайне ограниченного набора генов и линий микробов. Понимание механизмов передачи этих данных ДНК поможет ученым найти способы, замедляющие появление и распространение супербактерий.

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Специалисты на протяжении многих лет исследуют эволюцию и распространение различных штаммов микробов, неуязвимых к воздействию ряда антибиотиков. В этом году они связали появление в Бразилии сальмонеллы, стойкой к большинству медицинских препаратов, с массовым употреблением лекарств и вакцин от сальмонеллеза.

В новой работе международной группы ученых из Великобритании, Канады и стран Европы описали историей распространения патогенных форм кишечной палочки, пневмококка и других видов микробов, которые неуязвимы к воздействию цефалоспоринов и схожих с ними антибиотиков из группы бета-лактамов.

По мнению биологов, эти бактерии стали активно распространяться по Европе и Новому свету в конце 1990-х годов – в то время, когда врачи повсеместно начали использовать в лечении цефалоспорины четвертого поколения.

Для изучения возникновения у них устойчивых к бета-лактамам генов и исследования обмена между ними микробами, ученые собрали коллекцию схожих штаммов кишечной палочки, клебсиеллы, пневмококка и т.д. в количестве более двух тысяч экземпляров. Анализы показали, что два их самых распространенных участков ДНК возникли на территории США и Европы. В первом случае их носителями в конце прошлого века были фермерские животные и контактировавшие с ними люди, а во втором – первыми переносчиками бактерий были дикие животные.

Впоследствии носители этих генов попали на другие континенты, что стало причиной резкого снижения неуязвимости к цефалоспоринов в мире.