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10 минут назад

Коты помешали работе Starlink на Украине

Lenta.ruиещё 1

Коты нарушают работу спутникового интернета Starlink на территории Украины. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram-канале.

Коты помешали работе Starlink на Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам источника, спутниковые тарелки для приема сигнала включают режим подогрева в зимнее время, что привлекает замерзших животных.

Коты, которые греются, сидя на приемниках, мешают передаче спутниковых данных, сообщают украинские пользователи Starlink.

В октябре SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Владелец компании Илон Маск предложил Пентагону взять оплату спутникового интернета на себя, но затем передумал и завил, что продолжит финансирование.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,Пентагон,
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