Коты помешали работе Starlink на Украине

Коты нарушают работу спутникового интернета Starlink на территории Украины. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам источника, спутниковые тарелки для приема сигнала включают режим подогрева в зимнее время, что привлекает замерзших животных.

Коты, которые греются, сидя на приемниках, мешают передаче спутниковых данных, сообщают украинские пользователи Starlink.