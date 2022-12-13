Маск назвал причину блокировки аккаунта Трампа в Twitter

Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск назвал причину блокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter в 2021 году. Об этом он написал в соцсети.

Фото: ТАСС ТАСС

«Под давлением сотен сотрудников-активистов Twitter заблокировал Трампа», — подчеркнул миллиардер.

При этом сами сотрудники соцсети признали, что экс-лидер США не нарушал никаких правил.