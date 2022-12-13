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1 час назад

Маск назвал причину блокировки аккаунта Трампа в Twitter

Lenta.ruиещё 1

Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск назвал причину блокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter в 2021 году. Об этом он написал в соцсети.

Маск назвал причину блокировки аккаунта Трампа в Twitter
Фото: ТАССТАСС

«Под давлением сотен сотрудников-активистов Twitter заблокировал Трампа», — подчеркнул миллиардер.

При этом сами сотрудники соцсети признали, что экс-лидер США не нарушал никаких правил.

В конце ноября Twitter разблокировал аккаунт Трампа. К моменту бессрочной заморозки, произошедшей 8 января 2021 года, у страницы @realDonaldTrump было порядка 90 миллионов фолловеров.

Наука и техника,В мире,Илон Маск,Дональд Трамп,
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