MacBook Air перейдёт на новый тип дисплеев

За последние два года Apple разительно изменила линейку MacBook Air.

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Сначала она установила в MacBook Air 2020 по-настоящему флагманский процессор M1, сделав устройство практически равнозначной заменой MacBook Pro 13”. Затем она изменила дизайн Air, добавив в неё «чёлку», как в старших моделях.

Теперь же, по данным авторитетного аналитика Росса Янга, купертиновцы намерены поработать над дисплеем ноутбука. Специалист заявил, что Apple выпустить 13-дюймовый MacBook Air с OLED-дисплеем уже в 2024 году.

Вместе с ним, производитель также анонсирует OLED-версии iPad Pro с 11- и 12,9-дюймовыми дисплеями.