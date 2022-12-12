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1 час назад

Apple запатентовала смарт-кольцо со встроенным экраном

Газета.Ru

Apple запатентовала умное кольцо, которое умеет отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, давление и другие показатели пользователя. Об этом сообщает портал Patently Apple.

Apple запатентовала смарт-кольцо со встроенным экраном
Фото: AppleApple

Отмечается, что 8 декабря Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новую заявку Apple, в которой описывается работа смарт-кольца с датчиками для отслеживания физиологического состояния пользователя. В некотором смысле аксессуар может стать своеобразной альтернативой часам Apple Watch. К тому же, согласно заявке, смарт-кольцо может иметь OLED-дисплей, сенсорные датчики, датчики давления и движения, благодаря чему устройство сможет реагировать на движения пользователя и другие жесты.

Когда Apple планирует представить устройство, неизвестно. Не исключено, что компания и вовсе не выпустит смарт-кольцо, чтобы не создавать конкуренцию

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что в TikTok появилось видео "секретного" iPhone с 12 камерами.

Наука и техника,Apple,
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