Apple запатентовала смарт-кольцо со встроенным экраном

Отмечается, что 8 декабря Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новую заявку Apple, в которой описывается работа смарт-кольца с датчиками для отслеживания физиологического состояния пользователя. В некотором смысле аксессуар может стать своеобразной альтернативой часам Apple Watch. К тому же, согласно заявке, смарт-кольцо может иметь OLED-дисплей, сенсорные датчики, датчики давления и движения, благодаря чему устройство сможет реагировать на движения пользователя и другие жесты.