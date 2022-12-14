Опубликованы изображения с возможным дизайном iPhone 15 Ultra

На YouTube-канале Max Tech было опубликовано видео, на котором показали рендеры с возможным дизайном iPhone 15 Ultra.

Фото: VadimYuryev/Twitter VadimYuryev/Twitter

По словам ведущего, рендеры основаны на последних утечках. Судя по изображениям, iPhone 15 Ultra может сохранить многие элементы дизайна от моделей предыдущего поколения. При этом задняя крышка смартфона получит скругленное 2.5D-стекло вместо плоской панели, как в актуальных моделях iPhone. Также на рендерах у iPhone 15 Ultra отсутствует выступающий из корпуса блок камер.

Вместе с тем можно заметить наличие перископического модуля, о появлении которого сообщали многие инсайдеры. Из прочих особенностей также выделяется наличие титановой рамки и USB Type-C. Как заметили некоторые пользователи, iPhone 15 Ultra в исполнении Max Tech во многом схож с представленным ранее Xiaomi 13. Ожидается, что презентация iPhone 15 Ultra состоится в сентябре 2023 года, а его стоимость составит от $1,2 тыс.