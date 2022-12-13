Образцы астероида Рюгу раскрывают данные о развитии Солнечной системы

Исследование образцов с астероида под названием Рюгу, которые были доставлены на Землю два года назад после миссии «Хаябуса-2», дает все больше ценной информации истории ранних периодов существования Солнечной системы. Результаты исследовательской работы обнародованы в журнале Nature Astronomy.

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Благодаря проведенному группой ученых из Университета Париж-Сите и CNRS исследованию удалось изучить изотопный состав цинка и меди, которые содержатся в астероиде Рюгу. По изотопным сигнатурам исследователи определили, что по составу Рюгу приближен к углеродистым хондритам, подобных с Ивуну (CI) – самых примитивных по химическому составу метеоритов. Но при этом исследователи еще полностью не смогли учить связи между Рюгу и CI, поскольку ряд изотопных характеристик, в частности, хром и титан, оказались перекрытыми другими углеродистыми хондритоми.

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Кроме того, ученые отмечают, что подобные материалы из внешней Солнечной системы составляет около 5-6% массы нашей планеты.

Цинк и медь являются умеренно летучими элементами. Они играют важную роль в процессе изучения аккреции летучих веществ при формировании теллурических планет. Большинство групп углеродистых хондритов отличаются различными изотопными составами цинка и меди, при этом хондриты CI отличаются более высокой степенью обогащения летучими элементами. В ходе проведения дополнительных исследований изотопного состава меди и цинка в Рюгу, ученые смогли получить доступ к значимому инструменту, который позволит подробно изучить происхождение астероида.

В своей исследовательской работе команда ученых выяснили, что изотопное соотношение меди и цинка в образцах из Рюгу являются идентичными хондритам CI, и имеют существенные отличия других видов метеоритов.