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8 минут назад

Физики выяснили причину скользкости льда

Газета.Ru

Лед обладает сколькой поверхностью из-за нескольких видов таяния при контакте. Статья об этом опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Раскрыта причина скользкости льда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Общепринято, что скольжение на льду обеспечивается присутствием жидкости между твердым предметом и льдом. Однако ученые выдвигали разные гипотезы причины этого таяния.

Так, Майкл Фарадей говорил об особом свойстве ледяной поверхности подтаивать при отрицательных температурах, Джеймс Томсон рассматривал таяние льда под давлением, а Филип Боуден выдвигал гипотезу таяния из-за трения. Ученые из Университета компьютерных наук Мадрида провели симуляцию и выяснили, что верны все три эти теории.

Эта комбинация факторов придает поверхности льда исключительный самовосстанавливающийся смазочный слой. По мере увеличения давления существующая изначально смазка вытесняется из пространства между поверхностями, что оставляет их в прямом контакте. Однако это же давление приводит к появлению дополнительной смазки, и скольжение сохраняется. То же самое происходит и при трении.

Авторы надеются, что их моделирование позволит как сделать транспортные средства и обувь менее скользящими, так и создать более эффективные смазочные вещества для механизмов.

Наука и техника,Джеймс Томсон,
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