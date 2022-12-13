Роскомнадзор прокомментировал блокировку VPN-сервиса Surfshark в России

Последние пару дней по Сети активно ходят разговоры о блокировке Surfshark в России. И вот, наконец-то, свой комментарий на этот счёт дал Роскомнадзор.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

К сожалению, в сообщении регулятора нет особой конкретики — в результате всё ещё непонятно, заблокирован ли Surfshark в стране или нет.

Согласно закону «О связи» средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Их использование приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду. Роскомнадзор

Также в ведомстве отметили, что специалисты постоянно обновляют перечень работающих в России VPN и «ограничивают работу нарушающих российское законодательство сервисов».