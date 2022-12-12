Ученые открыли неограниченный источник чистой энергии

Человечество ожидает расцвет чистой энергии. Калифорнийские ученые совершили прорыв в термоядерной энергетике, использовав крупнейший в мире лазер для проведения реакции, которая питает Солнце.

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Таким образом они открыли неограниченный источник чистой энергии, воссоздав процесс ядерного синтеза. Исследователи из Национального центра воспламенения при Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (США) смогли запустить термоядерную реакцию. Эксперимент был проведен в августе, но впервые о нем сообщили сейчас.

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Подобные тесты проводились и раньше, но это был первый опыт, в ходе которого произведено больше энергии, чем затрачено. Теперь ученые могут использовать ядерный синтез в качестве источника энергии. Это научное достижение стало переломным моментом в переходе человечества от ископаемых видов топлива, таких как нефть и уголь, к полностью чистым источникам энергии.

Используя самый большой в мире лазер, состоящий из 192 лучей и имеющий температуру более чем в три раза выше, чем в центре Солнца, исследователи впервые добились того, что термоядерное топливо нагрелось сверх того тепла, которое они в него вложили. Это явление, называемое горящей плазмой, знаменует собой шаг к самоподдерживающейся термоядерной энергии. Теперь ученые, похоже, могут заставить топливо гореть само по себе и производить больше энергии, чем необходимо для запуска начальной реакции. Большинство экспертов считают, что до термоядерных электростанций еще пройдут десятилетия, но потенциал технологии трудно игнорировать.

Сейчас аналогичные разработки ведут практически все страны. В частности, представители науки 35 государств сотрудничают в проекте на юге Франции под названием «Международный экспериментальный термоядерный реактор», в котором используются огромные магниты для управления перегретой плазмой. Ожидается, что он начнет функционировать в 2026 году.