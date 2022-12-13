Внутри планетарной туманности NGC 3132 нашли неизвестные звезды

Международная группа астрономов проанализировала снимки планетарной туманности NGC 3132, сделанные космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), и обнаружила, что в ней скрываются две ранее неизвестные звезды. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Фото: NASA NASA

Планетарная туманность представляет собой отброшенную оболочку красных гигантов, являясь финальным этапом жизни звезд, которые ненамного массивнее Солнца. NGC 3132 находится на расстоянии двух тысяч световых лет от Земли, а ее диаметр составляет один световой год. Изначально предполагалось, что в ней находятся две звезды, при этом одна из них является горячим белым карликом, предшественником которого был красный гигант, а другая — звездой главной последовательности.

Снимки телескопа Джеймса Уэбба показали, что в водородном гало, окружающем центральный пузырь ионизированного газа, находятся спиральные структуры, сформированные, вероятно, маломассивным компаньоном белого карлика, который удален от белого карлика на 40-60 астрономических единиц. Избыток инфракрасного излучения, испускаемого из окрестностей центральной звезды, объясняется тем, что вокруг нее вращается пыльный диск, что, в свою очередь, указывает на взаимодействие с более близким компаньоном.