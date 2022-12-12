В России увидели угрозу в спутниках Starlink

В этом году число сближений космических аппаратов с мусором на орбите значительно выросло — на 47%. В 2021 году было зафиксировано всего 40 тыс. подобных случаев.

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По словам Максима Пенькова, развертывание американской спутниковой группировки Starlink привело к увеличению общего числа техногенных космических объектов в околоземном пространстве. Мусор угрожает и Международной космической станции, орбиту которой регулярно корректируют российские специалисты, передает ТАСС.

Более 75% техногенных космических объектов находятся на низких околоземных орбитах, еще примерно 15% — на высокоэллиптических орбитах, около 5% — на геостационарных и геосинхронных орбитах, 3% — на средневысоких орбитах, приблизительно 2% — на высоких околокруговых орбитах.