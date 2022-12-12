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1 час назад

Huawei признала, что выпускать флагманские смартфоны стало невероятно сложно

Ferra.ru

Создание флагманского смартфона — сложный процесс, требующий широкого спектра компонентов и технологий. Компоненты для устройства должны быть получены от различных поставщиков, а сам производственный процесс требует точного контроля, чтобы гарантировать, что каждый аппарат соответствует высоким стандартам качества. Huawei недавно рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась при производстве смартфонов серии Mate 50.

Huawei признала сложность выпуска флагманских смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

О сложностях поведал генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун. Он сообщил, что производственный процесс был сложным из-за серьёзных сбоев в цепочке поставок и ограниченных поставок чипов. Несмотря на эти препятствия, команде удалось запустить флагман в производство.

Ю также рассказал о внутренних препятствиях, с которыми столкнулась компания. Кто-то из команды считал, что успех Mate 50 невозможен из-за высокой стоимости и ограничений. Однако Ю был полон решимости сделать продукт успешным.

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