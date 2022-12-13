Twitter случайно заблокировал трафик российских операторов

Начав борьбу с ботами, которую недавно анонсировал Илон Маск , Twitter случайно заблокировал трафик примерно 30 крупных телеком-операторов из нескольких стран. Об этом сообщает издание Platformer, ссылаясь на внутреннюю переписку сотрудников компании.

Инцидент произошел 11 декабря. Под блокировку попал трафик операторов из России, Индонезии, Индии и Малайзии. В результате сотни тысяч человек из перечисленных регионов временно лишились доступа к своим учетным записям. Пользователи не могли получить SMS с кодами двухфакторной авторизации и испытывали трудности с подключением к соцсети в принципе. Проблема продолжалась около часа: с 5:35 до 6:45 по тихоокеанскому времени.