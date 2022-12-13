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38 минут назад

Twitter случайно заблокировал трафик российских операторов в рамках борьбы с ботами

Газета.Ruиещё 1

Начав борьбу с ботами, которую недавно анонсировал Илон Маск, Twitter случайно заблокировал трафик примерно 30 крупных телеком-операторов из нескольких стран. Об этом сообщает издание Platformer, ссылаясь на внутреннюю переписку сотрудников компании.

Twitter случайно заблокировал трафик российских операторов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел 11 декабря. Под блокировку попал трафик операторов из России, Индонезии, Индии и Малайзии. В результате сотни тысяч человек из перечисленных регионов временно лишились доступа к своим учетным записям. Пользователи не могли получить SMS с кодами двухфакторной авторизации и испытывали трудности с подключением к соцсети в принципе. Проблема продолжалась около часа: с 5:35 до 6:45 по тихоокеанскому времени.

«Мы заблокировали довольно много крупных провайдеров, как я и ожидал», – цитирует Platformer сообщение одного из сотрудников Twitter в рабочем чате мессенджера Slack.

По данным издания, операторам, обратившимся с вопросами, в Twitter сообщили, что проблема возникла в результате «изменений конфигурации маршрутизации».

В Platformer считают, что случившееся является прямым следствием хаотичного управления Илона Маска в условиях дефицита инженеров.

Наука и техника,Илон Маск,
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