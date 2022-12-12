Xiaomi представила роутер-монстр с 10-Гбитным беспроводным интернетом

Пока массовый пользователь плавно переходит на роутеры, работающие по стандарту Wi-Fi 6 и позволяющие добиться скорости в 1 Гбит/сек, Xiaomi решила представить ультимативный аппарат.

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У новинки крайне говорящее название — Xiaomi 10 Gigabit Router. Работает она в трёх диапазонах: 2,4, 5,2 и 5,8 ГГц. Им соответствуют скорости 1376,4, 5764,8 и 2882,4 Мбит/сек соответственно. Именно так мы и получаем суммарные 10 Гбит/сек.

В основу роутера лёг четырёхъядерный процессор Qualcomm с частотой 2,2 ГГц. Для того, чтобы внутренности роутера не перегревались, в него добавили активное охлаждение, т.е. вентялитор. При этом в нём также используется увеличенное в сравнении с конкурентами количество оперативной памяти — 2 ГБ вместо 1 ГБ.