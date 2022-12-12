FT: ученые добились прорыва в получении энергии из термоядерного синтеза

Ученые Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии добились прорыва в получении экологически чистой энергии из термоядерного синтеза, пишет Financial Times.
Отмечается, что эксперимент был проведен при помощи небольшой гранулы водородной плазмы и самого большого в мире лазера.
Ученым удалось получить около 2,5 мегаджоулей энергии. Эта же энергия воспроизводится солнцем, она не оставляет углеродный след и не производят радиоактивных отходов, отмечается в публикации.
Ранее ученые из Северо-Западного университета США обнаружили, что с возрастом увеличиваются количество и активность коротких генов, что может объяснить происходящие при старении процессы. Открытие в перспективе поможет разработать вмешательства для замедления темпов старения или даже для его обращения вспять.
Исследователи использовали искусственный интеллект для анализа данных из самых разных тканей, собранных у людей, мышей, крыс и рыб-убийц в разные периоды их жизни.