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1 час назад

FT: ученые в Калифорнии добились прорыва в получении энергии из термоядерного синтеза

Газета.Ruиещё 1

Ученые Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии добились прорыва в получении экологически чистой энергии из термоядерного синтеза, пишет Financial Times.

FT: ученые добились прорыва в получении энергии из термоядерного синтеза
Фото: Freepik.comFreepik.com

Отмечается, что эксперимент был проведен при помощи небольшой гранулы водородной плазмы и самого большого в мире лазера.

Ученым удалось получить около 2,5 мегаджоулей энергии. Эта же энергия воспроизводится солнцем, она не оставляет углеродный след и не производят радиоактивных отходов, отмечается в публикации.

Ранее ученые из Северо-Западного университета США обнаружили, что с возрастом увеличиваются количество и активность коротких генов, что может объяснить происходящие при старении процессы. Открытие в перспективе поможет разработать вмешательства для замедления темпов старения или даже для его обращения вспять.

Исследователи использовали искусственный интеллект для анализа данных из самых разных тканей, собранных у людей, мышей, крыс и рыб-убийц в разные периоды их жизни.

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