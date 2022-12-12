В РФ создали вакцину от аллергии на кошек

Препарат от аллергии в виде вакцины на кошек успешно прошел доклинические исследования, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сеченовский университет.

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В настоящее время он готов к клиническим испытаниям. Разработка вакцины велась российскими экспертами совместно с Венским медицинским университетом. Как заявил академик РАН Александр Караулов, трудились две команды – одна в Москве, другая в Вене. Ученый назвал работу сложной и долгой.

Теперь предстоит пройти токсикологические и клинические испытания. К ним должны приступить в 2023-2024 году, после чего препарат может быть зарегистрирован. Отмечается, что вакцина от аллергии на кошек не имеет аналогов в мире. Ученые создали препарат, который является безопасным и эффективным против всех кошачьих аллергенов.