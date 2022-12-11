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37 минут назад

Найдена самая древняя ДНК на Земле

Ferra.ru

Учёные обнаружили самую древнюю из известных ДНК и использовали её, чтобы выяснить, какой была жизнь два миллиона лет назад на севере Гренландии.

Найдена самая древняя ДНК на Земле
Фото: ferra.ruferra.ru

Исследователи извлекли ДНК из образцов почвы. Это генетический материал, взятый из того, что организмы выделяют в окружающую среду. Это могут быть волосы, отходы жизнедеятельности, слюна и т.д. Изучение такой старой ДНК может быть сложной задачей, потому что генетический материал со временем разрушается.

С помощью новейших технологий исследователи смогли получить генетическую информацию из небольших повреждённых фрагментов. Анализ показал, что, когда в Гренландии было тепло — средняя температура была на 11-19 градусов по Цельсию выше, чем сегодня — этот район был заполнен большим количеством растений и животных. Там росли берёзы, кусты ивы, ели и кедры.

ДНК также показала следы животных, включая гусей, зайцев, северных оленей и леммингов. Ранее единственными признаками жизни животных на этом участке были навозный жук и останки зайца. По словам учёных, большим сюрпризом стало обнаружение ДНК мастодонта, вымершего вида.

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