Нейросеть успешно написала сочинение для допуска к ЕГЭ

Учитель Лицея НИУ ВШЭ Михаил Павловец попросил нейросеть написать итоговое сочинение по русскому языку и получил результат, позволяющий допустить автора к сдаче ЕГЭ. О своем эксперименте Павловец написал в «Вестях образования». Учитель хотел проверить, насколько нейросети готовы к роли шпаргалок для школьников, а также доказать, что критерии оценки итоговых сочинений нуждаются в доработке со стороны Минпроса.

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В своем опыте Павловец использовал нейросеть GPT-3. В параметрах текста учитель указал тему («Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут быть опасны для человечества?»), требуемый объем, а также произведение для «литературного аргументирования» тезисов. В качестве последнего нейросеть сама подсказала «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли.

Полученный результат педагог перевел с английского на русский при помощи сервиса «Яндекс Переводчика». Итоговый текст Павловец и его коллеги с большим опытом оценили как «зачетный». Из ошибок были отмечены только «пара повторов и речевых небрежностей».

«Сочинение зачетное. В том смысле, что оно соответствует всем критериям ФИПИ: больше 350 слов, высказан тезис, развернут, подкреплен тремя аргументами, один из которых – «литературный аргумент», есть выводы», – написал Павловец.

В заключение педагог обратился к Минпросу с просьбой пересмотреть критерии оценки итогового сочинения. В частности, Павловец попросил исключить из требований аргументацию с опорой на известные литературные произведения, которые нейросети легко находят и цитируют.