В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
16 минут назад

В WhatsApp появится новый тип сообщений

Lenta.ruиещё 4

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp станет доступна отправка исчезающих после прочтения сообщений. О разработке нового типа сообщений рассказал портал WabetaInfo.

В WhatsApp появится новый тип сообщений
Фото: Alicia Christin Gerald / UnsplashAlicia Christin Gerald / Unsplash

По данным специалистов, новая функция предусматривает автоматическое удаление текстовых сообщений после просмотра и направлена на повышение конфиденциальности пользователей. Отмечается, что прочитать такое сообщение второй раз, а также скопировать или переслать его будет невозможно.

Специальная кнопка для отправки одноразовых сообщений появилась рядом с панелью чата. На ней изображена пиктограмма в виде замка. Новая функция появилась в бета-версии WhatsApp для Android 2.22.25.20. Когда возможность отправлять исчезающие сообщения станет доступна широкому кругу пользователей, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в десктопной версии WhatsApp для Windows у пользователей появилась возможность отправлять сообщения самим себе. Отмечается, что все эти сообщения будут защищены сквозным шифрованием.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители