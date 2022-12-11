Врачи нашли молекулы «шестого чувства»

Ученые из Центр молекулярной медицины Макса Дельбрюка обнаружили гены, связанные с «шестым чувством» — ощущением положения тела в пространстве. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Чувство положения своего тела, известное как проприорецепция, позволяет центральной нервной системе посылать сигналы через двигательные нейроны к мышцам, чтобы мы могли выполнять определенное движение.

Это шестое чувство, которое, в отличие от остальных пяти, совершенно бессознательно, мешает нам упасть в темноте и позволяет утром подносить чашку кофе ко рту с закрытыми глазами, пишет Medical Xpress. Кроме того, люди без проприоцепции не могут выполнять скоординированные движения.

Ранее почти ничего не было известно о молекулярных программах, которые обеспечивают точные соединения между проприоцептивными сенсорными нейронами (pSN) и мышцами.

Используя секвенирование отдельных клеток, команда исследовала, какие гены в pSN мышц живота, спины и ног наиболее и наименее активны. Ученые показали, что большинство важных для проприорецепции генов становятся активны уже на эмбриональной стадии. Это означает, что существуют генетические программы, которые решают, будет ли определенный рецептор получать информацию от мышц живота, спины или конечностей. Команда также обнаружила, что связи между проприорецепторами и мышцами задних конечностей были нарушены у мышей, которые не могут производить белок эфрин-А5.