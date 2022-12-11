Невыпущенные компьютеры Mac обнаружены в базе данных Steam

Пара (еще?) невыпущенных компьютеров Mac появилась в базе данных аппаратного и программного обеспечения Steam за ноябрь этого года. По сообщениям, Apple выпустит обновлённые версии MacBook Pro и Mac Studio в начале следующего года.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Результаты отчета за ноябрь показывают два невыпущенных Mac с идентификаторами моделей "Mac14,6" и "Mac15,4". Использование этих компьютеров составляет "0,00%", то есть их нет ни у кого. Скорее всего очень небольшое количество инженеров Apple тестируют игровую производительность новых Mac с помощью программного обеспечения Steam.

Steam ежемесячно публикует данные о том, какое компьютерное оборудование и программное обеспечение используют геймеры. Сюда входят такие данные, как версии операционных систем, технические характеристики и многое другое.