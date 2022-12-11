Twitter увеличит максимальное количество символов в постах

Американский предприниматель, новый владелец Twitter Илон Маск ответил на вопрос пользователя о том, планируется ли в социальной сети увеличить максимальное количество символов в постах. В сообщении, опубликованном в Twitter, он подтвердил эту информацию.

«Это правда, что Twitter собирается увеличить количество символов в постах с 280 до 4 000?» — спросил у Маска юзер. «Да», — ответил ему предприниматель.

Ранее стало известно, что в Twitter начали удалять фейковые аккаунты. В частности, речь шла о страницах, распространяющих спам, и мошеннических профилях.