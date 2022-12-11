Почему черепахи и крокодилы выжили в период вымирания динозавров

Международная команда научных специалистов установила, почему вымерли динозавры, а другие млекопитающие и рептилии (например, черепахи и крокодилы) сумели выжить. Исследование представлено в журнале Science Advances.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Группа экспертов изучила 1600 окаменелостей из Северной Америки. Учёные смоделировали пищевые цепи и среду обитания животных в период до и после вымирания динозавров.

Палеонтологи обратили внимание на то, что рядом с древними рептилиями жили мелкие млекопитающие, которые могли приспособиться к внешней среде и занять важное место в экологической системе. Динозавры закрепились в устойчивых нишах, к которым они были более приспособлены.