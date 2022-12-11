В США запущена ракета с японским лунным посадочным модулем

Американская компания SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с японским лунным посадочным модулем HAKUTO-R. Отмечается, что ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 2.38 по местному времени.

Кроме того, на борту ракеты-носителя также находится спутник Lunar Flashlight Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Об этом сообщается на сайте компании SpaceX.