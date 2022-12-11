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1 час назад

В США запущена ракета Falcon 9 с японским лунным посадочным модулем

ТК «Звезда»

Американская компания SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с японским лунным посадочным модулем HAKUTO-R. Отмечается, что ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 2.38 по местному времени.

В США запущена ракета с японским лунным посадочным модулем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, на борту ракеты-носителя также находится спутник Lunar Flashlight Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Об этом сообщается на сайте компании SpaceX.

В прошлом году ракета Falcon 9 успешно стартовала с 88 космическими аппаратами на борту. Аппараты на борту представляли собой малые спутники, часть из которых создана агентством, создающим разработки для Пентагона.

Наука и техника,SpaceX,Пентагон,
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