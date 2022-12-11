В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
37 минут назад

Глава NASA назвал «очень профессиональным» сотрудничество с Россией по МКС

Говорит Москва

По словам Билла Нельсона, конфликт на Украине не повлиял на развитие отношений между «Роскосмосом» и американским управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Глава NASA оценил сотрудничество с Россией по МКС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В интервью изданию Nikkei он уточнил, что взаимодействие между сторонами продолжается.

Срок эксплуатации МКС завершается в 2024 году. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее анонсировал выход Москвы из проекта после 2024 года. Позже в госкорпорации пояснили, что точная дата будет установлена в зависимости от технического состояния станции. Глава Минпромторга — вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что Россия допускает продление срока эксплуатации МКС до 2028 года.

Наука и техника,Билл Нельсон,Юрий Борисов,Денис Мантуров,Роскосмос,NASA,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители