Глава NASA оценил сотрудничество с Россией по МКС

По словам Билла Нельсона , конфликт на Украине не повлиял на развитие отношений между «Роскосмосом» и американским управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Срок эксплуатации МКС завершается в 2024 году. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее анонсировал выход Москвы из проекта после 2024 года. Позже в госкорпорации пояснили, что точная дата будет установлена в зависимости от технического состояния станции. Глава Минпромторга — вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что Россия допускает продление срока эксплуатации МКС до 2028 года.