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1 час назад

Не только разрушать: ураганы в США помогли найти двухвековую реликвию

Ferra.ru

Обрушившиеся на Флориду ураганы помогли обнаружить останки корабля XIX века. Ранее предполагалось, что это могли быть остатки трибун от гонок NASCAR, но правда оказалось куда интереснее.

Ураганы в США помогли найти двухвековую реликвию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

После обнаружения в прошлом месяце странного деревянно-металлического объекта длиной 24 метра, который появился из песка на берегу в штате Флорида, возникло множество теорий о том, чем он мог быть.

Было предположение, что это трибуны, установленные несколько десятилетий назад, когда на пляже проводились гонки NASCAR. Другие думали, что это могут быть остатки ушедшего в прошлое пирса.

На этой неделе тайна была раскрыта: группа археологов раскопала морское судно. "Это определенно корабль", - сказал археолог Чак Мейде. "Это реликвия ушедшей эпохи, и мы редко можем заглянуть в нее".

Погребенные тайны прошлого Флориды регулярно открываются благодаря смещению песка, приливам и отливам, а также сильным разрушениям, вызванным штормами. Если оно направлялось на север, то на затонувшем судне были фрукты”, – сказал Мейде. “Если бы оно отправилось с севера, то, скорее всего, его грузом были бы промышленные товары”*.

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