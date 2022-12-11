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1 час назад

Офтальмологи: глаукома приводит к слепоте и протекает бессимптомно

Ura.Ru

Глаукому можно не заметить, но эта болезнь постепенно приводит к полной слепоте. Об этом рассказала офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, заведующая отделением офтальмологии «Открытой клиники» Анна Семакина.

Офтальмологи: глаукома приводит к слепоте и протекает бессимптомно
Фото: Александр Мамаев © URA.RUАлександр Мамаев © URA.RU

«Глаукома — молчаливый убийца: поражает зрительный нерв и ганглионарные (нервные) клетки сетчатки глаза, что со временем приводит порой к полной слепоте», — цитируют «Известия» Семакину. По ее словам, причиной может стать токсическое или инфекционное поражение глаза. Риск развития заболевания увеличивают травмы.

Семакина отметила, что остановить глаукому можно, но уже не получится вернуть глаза к прежнему состоянию. Для предотвращения глаукомы врач посоветовала вести здоровый образ жизни без вредных привычек и вовремя обследоваться у офтальмолога. По ее словам, курение и алкоголь приводят к нарушению снабжения организма кислородом, что повышает риск. Семакина заявила, что важно гулять на свежем воздухе.

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев рассказал, что с глаукомой могут столкнуться не только пожилые люди, но и молодые из-за повышения внутриглазного давления. «Важно диагностировать проблему на раннем этапе. Кратность посещения врача-офтальмолога составляет один раз в год, даже для человека, у которого нет никаких проблем со зрением», — отметил он.

Ранее врач «Клиники доктора Шиловой», врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала URA.RU, что курение может стать причиной катаракты и глаукомы в более раннем возрасте. По ее словам, обычно такие заболевания встречаются у 70-летних, но в случае с курящими речь идет о людях 50 лет.

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