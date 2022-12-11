В NASA охарактеризовали сотрудничество с РФ на МКС

Ситуация вокруг Украины изменила многое, однако сотрудничество с РФ на Международной космической станции (МКС) продолжается и остается на очень высоком профессиональном уровне. Об этом глава NASA Билл Нельсон заявил в опубликованном в воскресенье интервью японской газете Nikkei.

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По его словам, ситуация вокруг Украины "изменила все на земле", в частности настроила Европу против России. "Но это не изменит сотрудничества на МКС. Это сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное", - сказал Нельсон. Как заявлял ранее исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев, дальнейшая судьба станции пока неясна, однако сейчас обсуждается ее эксплуатация после 2024 года. Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал ранее, что Россия считает возможным продление эксплуатации МКС до 2028 года.

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Говоря о дальнейших планах США по освоению космоса, Нельсон выразил уверенность в том, что американцы выиграют "гонку с Китаем", который, как и США, планирует отправить людей на Луну. "Есть очень, очень мало стран, которые не хотят быть нашими партнерами. Китай - один из них. Китай всегда был очень скрытным", - сказал он.

"Думаю, что мы участвуем в гонке с Китаем", - добавил глава НАСА, говоря о планах исследования Луны, и утвердительно ответил на вопрос, сможет ли Вашингтон раньше Пекина отправить людей на поверхность спутника Земли. "Если наша программа будет успешной и наш коммерческий посадочный модуль будет успешным, я думаю, что мы сможем попасть туда примерно в 2025 или, возможно, 2026 году", - сказал он.

Японию же Нельсон назвал одним из самых важных партнеров США в области космоса. По его словам, японский астронавт также сможет побывать на Луне в рамках развиваемой Соединенными Штатами лунной программы, не уточнив при этом временных рамок.