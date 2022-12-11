Популярный iPhone подешевел в России

Популярный смартфон Apple 2019 года выпуска подешевел на 40 процентов на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

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Согласно каталогу медиа, стоимость iPhone 11 Pro с накопителем на 64 гигабайта снизилась на 40 процентов. Если на старте продаж телефон был оценен в 90 тысяч рублей, то через три года аппарат оказался доступен в России дешевле 50 тысяч рублей.

«Смартфон iPhone 11 Pro нельзя назвать новым гаджетом Apple, но он все еще актуален и имеет поддержку современной iOS 16», — описали одно из преимуществ гаджета авторы издания.

Выпущенный осенью 2019 года смартфон получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A13 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и ночным режимом. Девайс оснащен аккумулятором емкостью 3046 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки.