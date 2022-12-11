Названы самые эффективные способы бросить курить

Врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ольга Кадырова рассказала, что существует множество способов отказаться от курения. Однако наиболее действенными из них являются только три, пишет «Прайм».

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Кадыров подчеркнула, что продолжительное курение влечет за собой атеросклероз, онкологию и заболевания легких. Она назвала самые эффективные способы бросить курить и отнесла к ним отказ от сигарет, никотинозамещение и психотерапию.

Самостоятельное решение отказаться от сигарет подойдет тем людям, у которых есть сила воля и нет физической зависимости от никотина. Психологическую зависимость возможно преодолеть с помощью никотинозамещающих средств — пластырей, жвачек, испарителей. Также полезными являются психотерапевтические методы, включая медикаментозные.

Терапевт опровергла миф, что резкий отказ от сигарет вредит здоровью. Она призвала обращаться за помощью к специалисту, если самостоятельно перестать курить не получится.