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1 час назад

Назван помогающий сохранить фигуру ингредиент для кофе

Lenta.ru

Диетолог Триста Бест (Trista Best) назвала способ пить кофе таким образом, чтобы не потреблять при этом дополнительные калории. По ее словам, добавление в напиток вместо сахара такого ингредиента как корица придаст ему приятный вкус и позволит сохранить фигуру, сообщает издание Shefinds.

Назван помогающий сохранить фигуру ингредиент для кофе
Фото: ТАССТАСС

«Корица помогает уменьшить аппетит, способствуя чувству сытости, стабилизируя уровень глюкозы. Благодаря специи можно избежать резких скачков уровня сахара в крови, которые чреваты острым голодом и впоследствии перееданием», — заявила специалист.

Кроме того она подчеркнула, что в корице содержится много антиоксидантов, помогающих нормализовать работу иммунной системы. Также пряность останавливает слипание кровяных клеток, из-за которого могут возникнуть тромбы.

Ранее врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф, связанный с кофе. По словам Мясникова, раньше было распространено мнение о том, что кофе повышает риски образования камней в почках. Однако сегодня, отметил он, доказано, что кофе не способствует камнеобразованию и является одним из напитков, защищающих от мочекаменной болезни.

Наука и техника,Александр Мясников,
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