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56 минут назад

Как понять, что ваш смартфон заражён майнером

Ferra.ru

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов объяснил, чем опасно заражение компьютера майнером — вирусом для добычи криптовалюты за счёт пользовательского устройства.

Как понять, что смартфон заражён майнером
Фото: ТАССТАСС

По словам Магомедова, майнеры распространяются скрытно, на различных форумах, даже можно заполучить подобный вирус на сайтах с фильмами и нелицензионным ПО.

Опасность майнеров в том, что они используют мощности компьютера ничего не подозревающего пользователя на все 100%. Устройство без перерыва работает на износ, в итоге могут пострадать комплектующие, особенно такая ситуация опасна для видеокарты.

Понять, что компьютер заражён именно майнером, можно по полной загрузке системы без причины, «торможению» компьютера, постоянному его нагреву, из-за чего кулер работает, «как самолёт», с характерным шумом. К тому же майнеры могут установить на устройство трояны для слежки и получения злоумышленниками необходимых им данных о пользователе и системе.

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Узнать о появлении на компьютере майнера можно и в «Диспетчере задач», а также с помощью актуального антивируса.

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