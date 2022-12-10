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1 час назад

Ушивание желудка принесло неожиданный эффект

Ferra.ru

Учёные из Университета Питтсбурга обнаружили, что ушивание желудка может не только помочь избавиться от ожирения, но вылечить недержание мочи у мужчин и женщин.

Ушивание желудка принесло неожиданный эффект
Фото: FerraFerra

Исследователи наблюдали за 1227 мужчинами и женщинами, которые перенесли желудочное шунтирование по Ру или рукавную гастрэктомию. До операции у 52% участниц женского пола были случаи недержания мочи как минимум раз в неделю. Через три года после операции количество таких участниц составило 20%, а через семь лет — 30% .

Среди мужчин до операции недержанием мочи страдали 25%, через три года после операции — 10% и через семь лет — 15%.

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