Зачем вводить людей в спячку при полётах в дальний космос

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Юрий Бубеев рассказал, что использование гибернации, то есть спячки, во время космического полёта поможет снизить массу пилотируемого корабля более чем наполовину.
«В таком виде проведение экспедиции может оказаться намного более простым делом, чем если обеспечивать экипаж тоннами грузов на протяжении примерно полутора лет, необходимых, например, для полета к Марсу и обратно. По предварительным прикидкам, периодическое "выключение" экипажа позволит снизить общую массу корабля на 50-70%», — пояснил исследователь.
Помимо этого, гибернация улучшит защиту космонавта от радиации за счёт замедления обмена веществ.