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1 час назад

Врачи доказали, что слуховые аппараты снижают риск развития деменции на 19%

Газета.Ru

Ученые из Национального университета Сингапура доказали, что слуховые аппараты помогают снизить риск развития деменции на 19%. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Neurology.

Слуховые аппараты снижают риск развития деменции на 19%
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Авторы проанализировали восемь долгосрочных исследований взрослых с нарушениями слуха. Они обнаружили, что участники, носившие слуховые аппараты, на 19% реже демонстрировали признаки снижения когнитивных функций по сравнению с теми, кто их не носил.

Последующий метаанализ 11 публикаций показал, что после использования слуховых аппаратов участники набирали на 3% больше баллов в краткосрочных когнитивных тестах.

Ранее исследования показали, что снижение слуха повышает риск деменции на 9%. Ученые предположили, что слуховые аппараты, делая звуки громкими и четкими для слабослышащих, возможно, восстанавливают утраченные нейронные связи.

Полученные данные свидетельствуют о том, что слуховые аппараты могут иметь впечатляющие преимущества для мозга, но авторы отмечают, что для дальнейшего изучения потребуются тщательные рандомизированные испытания.

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