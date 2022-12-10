Японский миллиардер объявил имена участников для путешествия на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил в четверг о восьми членах экипажа, которые присоединятся к нему в путешествии вокруг Луны, запланированном на 2023 год, на ракете SpaceX, которая все еще находится в стадии разработки.

Фото: AstroNews AstroNews

Миссия, известная как dearMoon, была впервые анонсирована в 2018 году. Первоначально Маэдзава сказал, что пригласит команду из шести-восьми артистов, но позже изменил требования к участию в конкурсе, на который претенденты могли подать заявку онлайн.

В команду вошли диджей и продюсер Стив Аоки, ютубер Тим Додд, художник Йеми АД, фотографы Рианнон Адам и Карим Илия, режиссер Брендан Холл, актер Дев Джоши и К-поп музыкант TOP.

Также были отобраны два члена дублирующего экипажа – сноубордистка Кейтлин Фаррингтон и танцовщица Мию.

«Я надеюсь, что все без исключения осознают ответственность, которая приходит с покиданием Земли, путешествием на Луну и обратно», - сказал Маэдзава в видео-анонсе. – «Они многое получат от этого опыта, и я надеюсь, что они воспользуются этим, чтобы внести свой вклад в развитие планеты, человечества».

Согласно графическому описанию миссии на веб-сайте dearMoon, полет туда и обратно продлится почти шесть дней, посадка на Луну не планируется.