Учёный: законов физики на самом деле не существует

Физик-теоретик Мэрилендского университета Санкар Дас Сарма (Sankar Das Sarma) в своей колонке порассуждал на тему того, насколько реальны законы физики.
Колонка носит название «Почему законов физики на самом деле не существует». Автор пояснил, что то, что мы называем законами физики, часто является просто математическим описанием какой-то части природы. Это верно как для законов движения Ньютона, так и для теорий относительности Эйнштейна, уравнений Шрёдингера и Дирака и т.д. Это не законы как таковые, а точные и последовательные способы описания реальности, которую мы видим. Это должно быть очевидно из того факта, что эти законы не статичны: они развиваются по мере того, как накапливаются наши эмпирические знания о Вселенной.
Сарма также отметил, что в человеческом мозгу насчитывается около 86 млрд нейронов. Это меньше, чем количество звёзд в Млечном Пути, который является лишь крошечной частью известной нам Вселенной. Вселенная кажется почти бесконечной по сравнению с конечными возможностями человеческого мозга, что, возможно, оставляет нам мало шансов выяснить всё о ней.
«По мере того, как мы узнаём больше о природе, мы можем оттачивать наши описания её, но это никогда не заканчивается — это как чистить бесконечную луковицу, чем больше мы чистим, тем больше остаётся чистить», — подытожил Сарма.