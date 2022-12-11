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15 минут назад

Учёный: законов физики на самом деле не существует

Ferra.ruиещё 1

Физик-теоретик Мэрилендского университета Санкар Дас Сарма (Sankar Das Sarma) в своей колонке порассуждал на тему того, насколько реальны законы физики.

Учёный: законов физики на самом деле не существует
Фото: ferra.ruferra.ru

Колонка носит название «Почему законов физики на самом деле не существует». Автор пояснил, что то, что мы называем законами физики, часто является просто математическим описанием какой-то части природы. Это верно как для законов движения Ньютона, так и для теорий относительности Эйнштейна, уравнений Шрёдингера и Дирака и т.д. Это не законы как таковые, а точные и последовательные способы описания реальности, которую мы видим. Это должно быть очевидно из того факта, что эти законы не статичны: они развиваются по мере того, как накапливаются наши эмпирические знания о Вселенной.

Сарма также отметил, что в человеческом мозгу насчитывается около 86 млрд нейронов. Это меньше, чем количество звёзд в Млечном Пути, который является лишь крошечной частью известной нам Вселенной. Вселенная кажется почти бесконечной по сравнению с конечными возможностями человеческого мозга, что, возможно, оставляет нам мало шансов выяснить всё о ней.

«По мере того, как мы узнаём больше о природе, мы можем оттачивать наши описания её, но это никогда не заканчивается — это как чистить бесконечную луковицу, чем больше мы чистим, тем больше остаётся чистить», — подытожил Сарма.

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