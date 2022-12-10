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1 час назад

НАСА изменило место приводнения лунного корабля Orion

Lenta.ru

НАСА изменило место приводнения космического корабля Orion миссии Artemis 1 в Тихом океане, который теперь 11 декабря спустится на Землю вблизи острова Гуадалупе мексиканского штата Нижняя Калифорния, а не у побережья американского города Сан-Диего. Об этом сообщает SpaceNews.

НАСА изменило место приводнения лунного корабля Orion
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание замечает, что новое место приводнения находится от изначально запланированного на примерно 550 километров южнее. Причиной переноса места спуска космического корабля называются изменившиеся погодные условия вблизи Сан-Диего, в частности, дождь, ветер и морские волны, которые могут помешать извлечению Orion из воды.

По словам руководителя миссии Artemis 1 Майка Сарафина, одним из приоритетов программы является проверка работоспособности систем Orion при его входе в атмосферу Земли на скорости около 40 тысяч километров в час.

5 декабря корабль Orion в рамках миссии Artemis 1 второй и последний раз пролетел на расстоянии около 130 километров над поверхностью Луны, выполнив маневр для возвращения на Землю через шесть суток.

В ноябре НАСА сообщило, что Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны.

Наука и техника,NASA,
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