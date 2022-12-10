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1 час назад

Описан способ повысить скорость работы приложения YouTube

Газета.Ru

Для повышения скорости и производительности работы приложения YouTube необходимо регулярно заниматься очисткой кеша. В Business Insider рассказали, что эта мера поможет смартфонам и на Android, и на iOS.

Описан способ повысить скорость работы приложения YouTube
Фото: DepositphotosDepositphotos

Отмечается, что для очистки кеша на iPhone необходимо предварительно удалить приложение YouTube, а затем переустановить его из магазина приложений.

YouTube на Android позволяет очистить кеш без удаления приложения. Необходимо зайти в «Настройки» и перейти в «Приложения». В списке открывшихся программ нужно выбрать «YouTube», перейти в раздел «Хранилище и кеш» и выбрать пункт «Очистить кеш».

В Business Insider заключили, что при несвоевременной очистке кеша YouTube начнет хранить значительный объем данных на смартфоне, и со временем это приводит к замедлению работы гаджета в целом, а также к проблемам с воспроизведением роликов.

Ранее видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных роликов 2022 года.

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