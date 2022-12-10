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1 час назад

Ученые сохранили клетки находящихся под угрозой исчезновения белых носорогов

FBM.ru

Клетки находящихся под угрозой исчезновения белых носорогов превратились в стволовые клетки сперматозоидов и яйцеклеток. Исследователи надеются, что создание эмбрионов из взрослых клеток в лаборатории может помочь спасти северного белого носорога, поскольку осталось всего две самки.

Ученые сохранили клетки находящихся под угрозой исчезновения белых носорогов
Фото: FBM.ruFBM.ru

Клетки, способные образовывать сперму и яйцеклетки, были получены из клеток кожи северного белого носорога, что дает надежду на то, что выращенные в лаборатории эмбрионы могут спасти животных от вымирания.

Единственные два оставшихся северных белых носорога (Ceratotherium simum Cottoni) — самки — Наджин и ее дочь Фату находятся в заповеднике Ол Педжета в Кении. Последний самец северного белого носорога по кличке Судан умер в марте 2018 года.

В прошлом году исследователи попытались спасти этот подвид, используя сперму умерших самцов северных белых носорогов, для оплодотворения яйцеклеток, собранных у Наджина и Фату.

На данный момент было получено 22 эмбриона северного белого носорога, которые были заморожены для будущей имплантации южным белым носорогам, близкородственному подвиду, из которых около 20 000 остаются в южной части Африки.

Другой возможный способ получения эмбрионов — превратить клетки кожи южных белых носорогов в стволовые клетки, которые способны превращаться в различные типы специализированных клеток.

Чтобы проверить этот метод на северных белых носорогах, Кацухико Хаяси из Университета Осаки в Японии и его коллеги сначала погрузили клетки кожи умершей в 2015 году самки северного белого носорога по имени Набире в смесь химических веществ, которые превратили их в стволовые клетки со способностью образовывать клетки любого типа.

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