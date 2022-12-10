Google DeepMind AI разработала нейросеть, решающую задачи по программированию

Новая система, которую разработало подразделение Google DeepMind, одерживает победу в состязаниях по компьютерному коду. Результаты аналогичны показателям среднего специалиста. Это может привести к революции в самом важном секторе экономики.

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Искусственный интеллект способен прийти к разрушению одного из барьеров, которые до сегодняшнего дня отделяли человечество от машин. Способности нейронной сети программировать код и, таким образом, разрабатывать другие машины.

Помимо этого, это одно из важнейших занятий в обществе и экономике, для которого всегда было принято считать, что необходима определенная изобретательность, а не просто большое количество знаний.