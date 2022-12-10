В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
34 минуты назад

Физики из Китая и Европы создали оптический компьютер на основе света

FBM.ru

Компьютер, использующий для передачи и обработки данных свет, а не электричество, мог бы выполнять те же задачи быстрее и потреблять меньше энергии. Новый тип компьютера, использующий свет, а не электричество, мог бы выполнять вычисления быстрее, используя меньше энергии и меньше места.

Физики из Китая и Европы создали оптический компьютер на основе света
Фото: FBM.ruFBM.ru

Компьютерные чипы состоят из миллионов или миллиардов логических элементов. Эти крошечные компоненты выполняют самые основные операции, такие как проверка соответствия одного бита данных другому. Именно путем объединения этих ворот в огромном количестве управляются такие задачи, как загрузка файла, воспроизведение видео или запуск компьютерной игры.

Видео дня

Традиционные чипы работают за счет переноса электронов, но профессор Сунь Чжипэй Университета Аалто (Финляндия), и его коллеги сумели создать оптические логические элементы, которые выполняют те же функции со светом.

При ее разработке профессор Сунь Чжипэй и его коллеги обратили внимание на то, что за последние годы физики и материаловеды открыли большое число трехмерных и двухмерных материалов, которые неодинаковым образом взаимодействуют с пучками поляризованного света. В частности, пленки из сульфида молибдена способны поглощать падающее на них излучение и испускать через некоторое время луч, чья поляризация будет зависеть от того, как были “закручены” поглощенные материалом пучки света.

Поскольку фотоны движутся в цепи быстрее, чем электроны, это может ускорить вычисления, а поскольку они также движутся без сопротивления, они могут выполнять ту же работу с меньшими затратами энергии.

Подход команды использует свет с круговой поляризацией. Это включает в себя световую волну, которая, кажется, вращается вокруг своей оси движения, вращаясь либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Традиционный бит в компьютере состоит из положительного или отрицательного электрического заряда, представленного 0 или 1, но в этом новом оптическом компьютере биты представлены либо светом, поляризованным по часовой стрелке, либо светом, поляризованным против часовой стрелки.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители