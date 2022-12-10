Физики из Китая и Европы создали оптический компьютер на основе света

Компьютер, использующий для передачи и обработки данных свет, а не электричество, мог бы выполнять те же задачи быстрее и потреблять меньше энергии. Новый тип компьютера, использующий свет, а не электричество, мог бы выполнять вычисления быстрее, используя меньше энергии и меньше места.

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Компьютерные чипы состоят из миллионов или миллиардов логических элементов. Эти крошечные компоненты выполняют самые основные операции, такие как проверка соответствия одного бита данных другому. Именно путем объединения этих ворот в огромном количестве управляются такие задачи, как загрузка файла, воспроизведение видео или запуск компьютерной игры.

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Традиционные чипы работают за счет переноса электронов, но профессор Сунь Чжипэй Университета Аалто (Финляндия), и его коллеги сумели создать оптические логические элементы, которые выполняют те же функции со светом.

При ее разработке профессор Сунь Чжипэй и его коллеги обратили внимание на то, что за последние годы физики и материаловеды открыли большое число трехмерных и двухмерных материалов, которые неодинаковым образом взаимодействуют с пучками поляризованного света. В частности, пленки из сульфида молибдена способны поглощать падающее на них излучение и испускать через некоторое время луч, чья поляризация будет зависеть от того, как были “закручены” поглощенные материалом пучки света.

Поскольку фотоны движутся в цепи быстрее, чем электроны, это может ускорить вычисления, а поскольку они также движутся без сопротивления, они могут выполнять ту же работу с меньшими затратами энергии.