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35 минут назад

Техноблогеры дали рекомендации по определению выгорания дисплея у новых моделей iPhone

Газета.Ru

У новых моделей смартфонов iPhone стали замечать такой дефект, как выгоревший дисплей, и гарантированно защититься от проблемы невозможно. Об этом сообщают техноблогеры с портала iPhones.ru.

Назван способ определить, выгорел ли дисплей iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что это не очень заметная при постоянном использовании деталь, но ее можно определить на глаз, если сделать фотографию экрана под определенным углом и при неярком освещении.

«В углах OLED-экрана отпечатались ореолы элементов, которые постоянно отображаются на включенном дисплее: название оператора, прямоугольник иконки аккумулятора, «палочки» приема сигнала сотовой сети, сигнал Wi-Fi вместе с очертаниями LTE», — описал проблему главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

В iPhones.ru порекомендовали сохранить на устройство и открыть во весь экран картинку с серой заливкой. Картинка позволит проверить, имеются ли выгоревшие пиксели на дисплее смартфона. Перед проверкой необходимо уменьшить яркость до 25%.

«Понятно, что проблема несущественная, айфонами все равно редко пользуемся больше, чем пару лет. Но иметь в виду, что такое вообще возможно, определенно стоит», — заключил Горяинов.

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