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37 минут назад

Для космонавтов создадут отдельные средства личной гигиены

Ferra.ru

Компания Colgate-Palmolive объявила о подписании соглашения Space Act Agreement с NASA для исследования новых способов поддержания чистоты астронавтов в космосе, независимо от того, находятся ли они на низкой околоземной орбите или в долгосрочной миссии.

Для космонавтов создадут отдельные средства личной гигиены
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Более того, это соглашение предусматривает тестирование продуктов Colgate-Palmolive на МКС. В пресс-релизе компании говорится, что она заинтересована в изучении средств по уходу за полостью рта и кожей, которые требуют меньше воды, и экологичной упаковки, способной выдержать полет в космос.

"Мы очень рады этому сотрудничеству с NASA", - сказал в пресс-релизе главный технический директор Colgate Стефан Хабиф. "Мне не терпится увидеть, как понимание специфических условий космических путешествий может привести к важным открытиям и решениям для всех людей, чтобы у них было более здоровое будущее - независимо от того, путешествуют ли они в космос или занимаются своими делами прямо здесь, на Земле".

Наука и техника,NASA,
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