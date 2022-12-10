Для космонавтов создадут отдельные средства личной гигиены

"Мы очень рады этому сотрудничеству с NASA", - сказал в пресс-релизе главный технический директор Colgate Стефан Хабиф. "Мне не терпится увидеть, как понимание специфических условий космических путешествий может привести к важным открытиям и решениям для всех людей, чтобы у них было более здоровое будущее - независимо от того, путешествуют ли они в космос или занимаются своими делами прямо здесь, на Земле".