Гибернация при полетах в дальний космос позволит снизить массу корабля

"В таком виде [с использованием гибернации] проведение экспедиции может оказаться намного более простым делом, чем если обеспечивать экипаж тоннами грузов на протяжении примерно полутора лет, необходимых, например, для полета к Марсу и обратно. По предварительным прикидкам, периодическое "выключение" экипажа позволит снизить общую массу корабля на 50-70%", - говорится в статье Бубеева, опубликованной в журнале "Русский космос".