Гибернация при полетах в дальний космос позволит снизить массу корабля

Периодическое использование гибернации для космонавтов во время полетов в дальний космос поможет снизить массу пилотируемого корабля более чем наполовину. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Юрий Бубеев.
"В таком виде [с использованием гибернации] проведение экспедиции может оказаться намного более простым делом, чем если обеспечивать экипаж тоннами грузов на протяжении примерно полутора лет, необходимых, например, для полета к Марсу и обратно. По предварительным прикидкам, периодическое "выключение" экипажа позволит снизить общую массу корабля на 50-70%", - говорится в статье Бубеева, опубликованной в журнале "Русский космос".
Ученый уточнил, что использование гибернации также приведет к улучшению защиты от радиации за счет замедления обмена веществ.
"Наиболее выигрышно это может быть использовано именно при транзитных фазах космической миссии, когда можно проводить ротацию членов спящего экипажа и пробуждать некоторых космонавтов для несения дежурства на критических участках", - добавил он.
Ранее Бубеев сообщал ТАСС, что российские ученые нашли месторасположение предполагаемого "тумблера" в мозге, который включает и выключает состояние гибернации.