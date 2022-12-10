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1 час назад

Эксперт: гибернация при полетах в дальний космос позволит снизить массу корабля на 50-70%

ТАСС

Периодическое использование гибернации для космонавтов во время полетов в дальний космос поможет снизить массу пилотируемого корабля более чем наполовину. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Юрий Бубеев.

Гибернация при полетах в дальний космос позволит снизить массу корабля
Фото: РоскосмосРоскосмос

"В таком виде [с использованием гибернации] проведение экспедиции может оказаться намного более простым делом, чем если обеспечивать экипаж тоннами грузов на протяжении примерно полутора лет, необходимых, например, для полета к Марсу и обратно. По предварительным прикидкам, периодическое "выключение" экипажа позволит снизить общую массу корабля на 50-70%", - говорится в статье Бубеева, опубликованной в журнале "Русский космос".

Ученый уточнил, что использование гибернации также приведет к улучшению защиты от радиации за счет замедления обмена веществ.

"Наиболее выигрышно это может быть использовано именно при транзитных фазах космической миссии, когда можно проводить ротацию членов спящего экипажа и пробуждать некоторых космонавтов для несения дежурства на критических участках", - добавил он.

Ранее Бубеев сообщал ТАСС, что российские ученые нашли месторасположение предполагаемого "тумблера" в мозге, который включает и выключает состояние гибернации.

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