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23 минуты назад

Что на самом деле ели динозавры

Ferra.ru

Учёные выяснили, что царапины на зубах динозавров могут показать, что они на самом деле ели. Это касается в том числе аллозавров и тираннозавров.

Что на самом деле ели динозавры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сделав 3D-изображения отдельных зубов и проанализировав характер отметин на них, исследователи смогли определить, какие динозавры часто перекусывали твёрдыми костями, а какие регулярно ели более мягкую пищу и добычу.

Всего команда изучила 48 зубов, 34 тех, что принадлежали динозаврам-тероподам, и 14 крокодильих. Учёных удивило то, что ни у аллозавров, ни у тираннозавров не нашлось признаков частого употребления в пищу костей. Возможно, тираннозавр и мог есть кости, но делал это реже, чем считалось ранее. Также выяснилось, что молодые динозавры чаще доедали за взрослыми остатки трапезы.

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