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13 минут назад

Nature Aging: универсальный механизм старения связан с укорачиванием генов

Газета.Ru

Ученые из Северо-Западного университета США обнаружили, что с возрастом увеличиваются количество и активность коротких генов, что может объяснить происходящие при старении процессы. Открытие в перспективе поможет разработать вмешательства для замедления темпов старения или даже для его обращения вспять. Исследование опубликовано в журнале Nature Aging.

Обнаружен универсальный механизм старения
Фото: kjpargeter/freepik.comkjpargeter/freepik.com

Исследователи использовали искусственный интеллект для анализа данных из самых разных тканей, собранных у людей, мышей, крыс и рыб-убийц в разные периоды их жизни. Они обнаружили, что укорачивание генов может объяснить большинство молекулярных изменений, связанных со старением. Кроме того, при старении становились активны более короткие гены, что способствовало еще большей разбалансировке генома. Это открытие было почти универсальным.

Исследователи обнаружили эту закономерность у нескольких животных, включая людей, и во многих тканях (крови, мышцах, костях и органах, включая печень, сердце, кишечник, мозг и легкие). Авторы отметили, что обнаруженные ими нарушения в работе генов довольно незначительны, но суммарно они оказывают огромное влияние на организм. При этом короткие гены также несут некоторые преимущества, например, помогают бороться с инфекциями.

Таким образом, они несут краткосрочные преимущества здесь и сейчас, но могут укоротить итоговую продолжительность жизни. Исследователи считают, что их открытие позволит разработать терапевтические подходы к лечению причины старения, а не ее проявлений, то есть возрастных заболеваний.

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