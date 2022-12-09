Обнаружен универсальный механизм старения

Ученые из Северо-Западного университета США обнаружили, что с возрастом увеличиваются количество и активность коротких генов, что может объяснить происходящие при старении процессы. Открытие в перспективе поможет разработать вмешательства для замедления темпов старения или даже для его обращения вспять. Исследование опубликовано в журнале Nature Aging.

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Исследователи использовали искусственный интеллект для анализа данных из самых разных тканей, собранных у людей, мышей, крыс и рыб-убийц в разные периоды их жизни. Они обнаружили, что укорачивание генов может объяснить большинство молекулярных изменений, связанных со старением. Кроме того, при старении становились активны более короткие гены, что способствовало еще большей разбалансировке генома. Это открытие было почти универсальным.

Исследователи обнаружили эту закономерность у нескольких животных, включая людей, и во многих тканях (крови, мышцах, костях и органах, включая печень, сердце, кишечник, мозг и легкие). Авторы отметили, что обнаруженные ими нарушения в работе генов довольно незначительны, но суммарно они оказывают огромное влияние на организм. При этом короткие гены также несут некоторые преимущества, например, помогают бороться с инфекциями.