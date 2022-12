В Солнечной системе обнаружили загадочное «призрачное» свечение

Международная группа астрономов обнаружила загадочное «призрачное» свечение, которое окружает Солнечную систему, однако его точное происхождение пока остается неизвестным. Его удалось найти с помощью вычитания известного межпланетного и межзвездного рассеянного света из внегалактического фона. Полученное значение оказалось больше значения, измеренного по наблюдениям станции New Horizons, находящейся за орбитой Плутона. Результаты исследования опубликованы в журналах в The Astronomical Journal и The Astrophysical Journal Letters.