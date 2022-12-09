Учителя бьют тревогу: ИИ делает домашку за учеников

Fox News сообщает, что американские учителя всерьез беспокоятся о качестве образования: они боятся, что развитие чат-ботов на основе ИИ рано или поздно вынудит учителей полностью пересмотреть подход к работе со студентами.

Фото: OpenAI OpenAI

Новость появилась на фоне релиза ChatGPT — последней версии бота, разработанного американской фирмой OpenAI. Алгоритм под общим названием GPT обучается языку при помощи гигантского массива данных, взятых из открытых интернет-источников. ИИ прошел три итерации, и каждая из них была способна осмысленно отвечать на вопросы пользователей, однако предыдущие версии часто не попадали в контекст разговора. GhatGPT же построен на базе новой версии алгоритма, GPT-3.5, и разработчики смогли значительно расширили вопросы бота.

Например, ChatGPT без проблем отвечает на достаточно сложные вопросы. Он может подсказать, как написать тот или иной компьютерный код, безошибочно выполнить непростой тест по микробиологии и написать аккуратное сочинение на выбранную тему — как раз последний пункт и вызывает опасения преподавателей. Собеседники Fox News считают, что, в какой-то момент, подобные боты смогут выполнять домашние задания за учеников, но, в конце концов, от этого пострадают только студенты, которые не усвоят материал.

Конечно, актуальная версия ChatGPT не лишена недостатков, которые помогают отличить текст, сгенерированный нейросетью, от рукописного. Бот требует весьма четкой постановки вопросов, иногда использует слишком много слов и мало что знает о мировых событиях, произошедших после 2021 года. К тому же, сейчас ChatGPT эффективнее всего работает при обращениях на английском языке, т.к. он был основном языком, на котором обучался ИИ.